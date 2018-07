Purito Rodríguez anuncia que continuará compitiendo con el Bahrain Merida

Joaquim 'Purito' Rodríguez afirmó que le ha sido "imposible" resistirse a la oferta que le ha realizado el equipo árabe Bahrain Merida Pro Cycling Team y seguirá como profesional pese haber anunciado su retirada tras los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

'Purito' dijo que "hasta el 31 de diciembre" seguía siendo "ciclista profesional", aunque veía "muy difícil" cambiar de opinión incluso si se tratase de ocupar otro puesto dentro de un equipo. "Me costaría ser director deportivo, nunca he sabido mandar, lo que me gusta es estar cerca del ciclista", explicó.

Sin embargo, este jueves, el catalán escribió en su cuenta de Twitter: "¡Ha sido imposible resistirme! ¡Bahrain Merida es el culpable! Muchísimas gracias". De este modo, 'Purito' da marcha atrás en su decisión y apuesta por el equipo árabe que nació este verano.