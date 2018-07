Mikel Landa: "Las azafatas en el podio sobran, es tratarlas como un objeto"

Mikel Landa está en contra de que haya azafatas en los podios para entregar los premios después de cada carrera. "Aquí es una costumbre, pero poner ahí arriba a mujeres elegidas porque son guapas y tienen buen cuerpo no es la mejor imagen que se puede dar de ellas".

Mikel Landa reconoce estar en contra de las azafatas en los podios. Y es que, en el Tour Down Under, torneo que inicia la temporada, no habrá azafatas. Por ello, el ciclista español ha aprovechado para dar su opinión: "Esa es la línea hacia la que debemos ir".

"Las azafatas en los podios sobran, es como tratarlas como objetos, infravaloradas", afirma el español en una declaraciones en El Correo. Afirma que es una "costumbre", pero que no da muy buena imagen de las mujeres.

"Aquí es una costumbre arraigada y nadie se atreve a dar el paso, pero hay que admitir que poner ahí arriba a mujeres elegidas por ser guapas y tener buen cuerpo no es la mejor imagen que se pueda dar de ellas".