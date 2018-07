Lance Armstrong: "Mi confesión ya me ha costado más de 100 millones de dólares"

Lance Armstrong, ciclista sancionado de por vida por confirmar que sin doparse no habría podido ganar sus siete Tour, ha escrito un email cinco años después de su confesión diciendo que el haberlo hecho le ha costado "más de 100 millones de dólares".

Lance Armstron pasó de ser una de las grandes leyendas del ciclismo a uno de los más defenestrados deportistas de todos los tiempos. El motivo, su confesión en el programa de Oprah Winfrey de haberse dopado en los Tour de Francia. "El cuento de hadas no era cierto", llegó a afirmar.

Cinco años se han cumplido de aquello, y el ciclista de Texas, que está sancionado de por vida, ha escrito un email a 'USA Today' en el que cuenta cómo han sido para él las repercusiones de su confesión: "Ya me ha costado más de 100 millones de dólares".

En su entrevista con Oprah Winfrey, Lance Armstrong llegó a admitir que no sentía que fuera "un tramposo" tras mirar la definición de la palabra en el diccionaro. "En aquel momento no sentía que estuviera engañando ni me parecía mal lo que hacía", dijo.