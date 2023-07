Enric Mas abandona el Tour tras sufrir una caída en la primera etapa

El ciclista de Movistar, Enric Mas, ha abandonado este sábado el Tour de Francia en la primera etapa tras involucrado en un dura caída a falta de 24 kilómetros de meta de la primera etapa.

Según ha informado su equipo, el ciclista español sufre "un fuerte golpe y dolor en el hombro derecho, zona escápula", aunque están aún a la espera de poder dar "un parte preciso cuando pase las pertinentes pruebas" médicas.

Sabastián Unzué, uno de los directores del equipo, ha admitido que esta caída y el consiguiente abandono ha sido "un palo duro", aunque esperan "recuperarse" y "mirar adelante" pensando ya en la Vuelta a España. Unzué tiene claro que si Mas no ha intentado siquiera volver a la carrera tras la caída ha sido porque "no ha podido" y ha asegurado que el equipo no contaba con una segunda opción para la general. "La primera y única opción era Enric".

Otro director del equipo, Patxi Vila, ha lamentado que esta "es la peor manera de empezar el Tour (...) Pero habrá que sentarse y aceptarlo como una oportunidad".

En la caída también se vio involucrado el ecuatoriano Richard Carapaz, que sí pudo volver a la carrera, aunque perdió muchos minutos.