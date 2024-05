Carolina Marín, tras ganar el Princesa de Asturias del Deporte: "Me he puesto a llorar en el entrenamiento"

La jugadora de bádminton Carolina Marín, medalla de oro en los Juegos Olímpicos Río 2016 y triple campeona mundial, ha sido distinguida este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024.

En declaraciones a Onda Cero ha expresado su felicidad por el galardón y ha reconocido que le ha pillado totalmente por sorpresa y que estaba entrenando cuando se lo han comunicado.

Confiesa que "me he puesto a llorar" y que no le salían las palabras para agradecer el reconocimiento a la persona que se lo ha comunicado.

Dice que a la primera persona a la que ha llamado tras enterarse ha sido a su madre y que después ha continuado con su entrenamiento.

Carolina Marín durante su entrevista con Onda Cero | Onda Cero

Reconoce que este premio supone un paso más en su carrera y destaca la importancia que tiene a nivel mundial.

Agradece tanto el premio como "todas las palabras tan bonitas que me han dedicado" que, asegura, "suponen un chute de energía" de cara a los Juegos olímipicos de París que se celebran este verano.