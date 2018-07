Carlo Ancelotti: "Tras el Mundial hemos bajado la intensidad, actitud y concentración"

El entrador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no analizó las fiesta de cumpleaños de Cristiano Ronaldo en rueda de prensa. El italiano, además, desveló las novedades en el once incial del sábado y expresó que desde el Mundial de Clubes han bajado la intensidad y la actitud.

De cara al encuentro frente al Deportivo de La Coruña el próximo sábado a las 18:00 horas (en Radioestadio), Carlo Ancelotti ha hecho análisis de la situación actual de la plantilla. No ha valorado la famosa fiesta de cumpleaños de Cristiano Ronaldo y ha dado su punto de vista sobre la actitud de sus jugadores, "tras el Mundial hemos bajado intensidad, actitud y concentración" aseguró el italiano. Ante el Deportivo de La Coruña, Ancelotti espera una reacción de sus jugadores tras el varapalo ante el Atlético de Madrid.



Estado del equipo

Después de perder 4-0 frente al Atlético de Madrid en el Calderón con una mala imagen, el Real Madrid buscará ante el Deportivo reconducir la situación actual. Para el italiano la falta de intensidad, concentración y actitud viene desde comienzos de 2015 con la consecución del Mundial de Clubes, "Después de lo que pasó el final de año cuando ganamos el título mundial, hemos bajado intensidad, actitud y concentración".

Para Ancelotti el varapalo en el Calderón la jornada anterior fue una frustración durante toda la semana. "Todos después del partido hemos tenido frustración, como la tiene la afición" aseguró. No obstante se mostró positivo y cree que "es una motivación para los jugadores para intentar mejorar las cosas"



Cumpleaños de Ronaldo

En cuanto a la famosa fiesta de cumpleaños de Cristiano Ronaldo y las imágenes que salieron a la luz de varios jugadores de la plantilla, Ancelotti no ha querido entrar en detalles. Dejó claro que cada uno, en su vida privada, puede hacer lo que quiera, "Nunca he evaluado la vida privada de los jugadores, no voy hacerlo ahora". Para él el problema de esta situación es que se cuestione la falta de profesionalidad de los jugadores "Estos jugadores han mostrado su profesionalidad"



Novedades en el once inicial

El sábado a partir de las 18:00 horas (Escúchalo en Radioestadio) el Real Madrid se enfrentará en el Santiago Bernabéu al Deportivo de La Coruña con varias bajas en el mediocentro. Khedira será sustituido por Illarra, el italiano dará otro voto de confianza al jugador vasco, aunque no descarta el debut de Lucas Silva. Casillas será de la partida tras estar en el punto de mira de la afición por el fallo en el primer gol ante el Atlético. Otro que se postula a la titularidad del equipo es el lateral derecho Arbeloa.

Reunión con Florentino

Florentino Pérez acudió a Valdebebas, tras la imagen del equipo en el último partido, para reunirse con el cuerpo técnico y los jugadores. "El presidente ha venido, ha hablado conmigo y con los jugadores siempre de manera positiva" expresó. "Después habló con los jugadores mostrando siempre su preocupación pero también su cariño y confianza, creemos que la plantilla es muy competitiva" finalizó.