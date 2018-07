Cantona: "El Mundial no lo ganó España, lo ganó Cataluña"

El francés Eric Cantona, leyenda viva del fútbol mundial y en particular del de Inglaterra, donde antes de ganar cuatro ligas con el Manchester United se anotó otra con el Leeds United, declaró este martes en Shánghái que "el Barcelona es el mejor equipo del mundo", porque fue el que mejor supo "cuidar la cantera" al tiempo que efectuaba grandes fichajes.

Cantona, de 48 años y que en la actualidad se dedica al cine -ha participado en 28 películas- efectuó estas declaraciones en el marco de las actividades previas a la ceremonia de entrega de los Premios Laureus del Deporte, que tendrá lugar en Shanghái este miércoles. "Hay muchos clubes muy ricos que pueden comprar al jugador que quieran; y, de hecho, fichan a los mejores del mundo, pero también tienen que cuidar sus canteras. En ese aspecto el que mejor lo ha hecho fue el Barcelona", opinó Cantona, que no sigue vinculado al fútbol y que confirmó que no tiene nada que ver ya con el Cosmos estadounidense, ya que su "contrato expiró en diciembre".

"El Barcelona es el mejor equipo del mundo, porque pudo fichar a figuras, pero al mismo tiempo cuidó su cantera, de la que acabó sacando también a los mejores jugadores del mundo. Toda esa filosofía empezó gracias a Johan Cruyff, que es quien la trajo de Holanda y del Ajax", explicó Cantona, que vivió varios años en Sant Just Desvern (Barcelona). Su abuelo, según recordó el exjugador, era "catalán (nació en Martorell) y republicano", motivo por el cuál se exilió en Francia.

El excéntrico y genial futbolista galo, 45 veces internacional por su país, fue nombrado capitán de la 'bleu' en 1994 por Aimé Jacquet (técnico que acabaría ganado el Mundial del 98), el mismo que dejó de convocarlo tras ser duramente sancionado (ocho meses, a nivel mundial) tras el incidente de 1995 en Selhurst Park, donde, en un partido de los 'diablos rojos' contra el Crystal Palace, agredió al estilo 'kung fu' a un aficionado local que lo había insultado.

Al ser cuestionado por una periodista italiana si "lamentaba ser recordado sólo por ese incidente", el francés replicó que ésa era "su opinión". "Creo que también soy recordado por otros motivos", apuntó Cantona, que también perteneció al Auxerre, Marsella y Nimes. "Todo el mundo hace cosas buenas y cosas malas en su vida. Yo también he hecho cosas buenas y malas. Pero no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida. Y nadie me va a enseñar a comportarme", explicó Eric, que "no" echa "de menos el fútbol".

"Me retiré hace un tiempo", apuntó. "Cuando era un niño tenía un sueño, que era el de jugar con los mejores y en los mejores equipos. Ese sueño lo cumplí. Pero no lo echo de menos. El fútbol es muy pasional, es como una droga. Y yo tuve suerte, porque la transición hacia otro tipo de vida es dura para mucha gente. Cuando se acabó el fútbol, perdí la pasión. Tuve la suerte de poder hacer otras cosas. Es importante hacer muchas cosas y ser libre", precisó Cantona.

Preguntado por EFE acerca de la selección española y de si -tras capturar de forma seguida dos Eurocopas y un Mundial, antes de caer antes de lo esperado en Brasil'14- podrá volver a ser un equipo ganador, Cantona replicó: "El Mundial lo ganó Cataluña, porque había siete jugadores (del Barsa) en ese equipo". "Estoy muy orgulloso de mi vínculo con Barcelona, no sólo por mi abuelo, que nació allí, sino porque allí viví unos años. Y siempre admiré a Johan Cruyff, al que ya vi jugar cuando lo hacía en el Ajax y que fue quien llevó toda la filosofía triunfal al Barcelona".

"No sólo consiste en fichar a grandes figuras, consiste en sacar jugadores de tu "academia" (cantera). Y eso es lo que hizo el Barcelona. En Inglaterra, los mejores clubes fichan jugadores extranjeros; y por eso su selección no es tan buena", respondió a Efe este martes, en el Gran Teatro de Shanghái, Cantona, que se alegró de la victoria del United frente al City (4-2) en el derbi de Manchester y que celebró que su ex-equipo vuelva a los puestos que dan opciones a jugar la Liga de Campeones ('Champions League').

"El United es un gran club y siempre estará arriba", sentenció Cantona, que, al ser cuestionado acerca de si en un futuro será él quien dirija los destinos técnicos de los 'Red Devils' indicó que "ahora tienen al manager idóneo", en referencia al holandés Louis Van Gaal, cuyo 'segundo' es su excompañero galés Ryan Giggs.

"Ganar el derbi siempre está bien, porque indica que eres el rey de la ciudad", opinó Cantoná, a quién el fútbol inglés sigue siendo "el que más" le "gusta", por delante del de Alemania -"que cuida su cantera, por eso ganó el Mundial y por eso seguirá arriba muchos años"- y "del Barcelona y sólo el Barcelona".

Cantona, que tuvo tiempo para indicar, entre otras cosas, que "Estados Unidos tampoco es precisamente un país muy democrático", y que apoyaría a (Luis) Figo frente a Sepp Blatter en la pugna por la presidencia por la FIFA, porque "Blatter nunca jugó al fútbol", también comparó el cine, su actual ocupación, con el balompié.

"En el cine hay un director y varios actores, que son artistas; en el fútbol, un técnico que dirige a once jugadores, que también son creativos. Es muy parecido", indicó el galo, para quien el mejor futbolista del mundo no es ni el portugués Cristiano Ronaldo, ni el argentino Lionel Messi. "El mejor jugador del mundo es (el argentino Javier) Pastore, del PSG (París St. Germain). Es el que más me emociona al verlo jugar. Fui a ver dos partidos del PSG sólo por verlo a él", apuntó Cantona