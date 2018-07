El Bayer Leverkusen,un aspirante en línea creciente

"No hemos subestimado a nadie en estos tres años que llevamos juntos y no lo haremos tampoco ahora", ha valorado el capitán del Atlético de Madrid , Gabi Fernández. Karim Bellarabi, Lars Bender, Son Heung-Min y Ömer Toprak son las figuras más relevantes del Bayer Leverkusen.

El capitán del Atlético de Madrid, Gabi Fernández, aseguró tras conocer el resultado del sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones, que emparejó a los rojiblancos con el Bayer Leverkusen alemán, que los equipos alemanes compiten "muy bien" y aseguró que será un partido "complicado". "Creo que los equipos alemanes son equipos que compiten muy bien, va a ser muy complicado, y en febrero cuando empecemos la eliminatoria veremos si ha sido asequible o no. No hemos subestimado a nadie en estos tres años que llevamos juntos y no lo haremos tampoco ahora", aseguró Gabi en un acto benéfico.

El capitán rojiblanco reconoció que "sobre el papel" había "equipos más poderosos", pero recalcó la capacidad de competir de los conjuntos alemanes. "Juegan muy bien al fútbol y nos lo van a poner muy difícil", agregó. El Atlético entrenó a las 11.00 y la plantilla vio el torneo nada más concluir la sesión. "Hemos acabado de entrenar y justo estaban sacando la primera bola, que hemos visto City-Barça, y luego ha venido la nuestra", relató Gabi.

"El equipo tiene muchísima confianza en su trabajo, vamos a esperar a que llegue la eliminatoria", agregó el capitán rojiblanco, que no quiso mirar más allá del cruce de octavos de final ni pensar en reeditar la final continental del año pasado. "Primero tenemos que ganar al Leverkusen, luego son cruces libres en los que habrá equipos poderosos, pero primero ganar al Leverkusen que va a ser muy difícil", recordó. El capitán rojiblanco comentó el resultado del sorteo de la Liga de Campeones en un acto en el que estuvo junto a su compañero 'Koke' Resurrección entregando unos juguetes a niños con discapacidad en la Clínica Menorca de Madrid.

A priori, el Atlético de Madrid es favorito, aunque el Leverkusen está un punto por encima del Schalke 04, rival del Real Madrid. En estos momentos, ocupa la tercera plaza de la Bundesliga y el equipo de Simeone tendrá que vigilar a nombres como Karim Bellarabi, que suma siete dianas en la Liga alemana. Otros nombres brillan en la plantilla germana. El Atlético tendrá que estar pendiente de Lars Bender, del coreano Son Heung-Min y del turco Ömer Toprak, las figuras más relevantes de un club que aspira a superar al finalista de la pasada edición del torneo. Los rojiblancos repetirán los partidos de la fase de grupos de la Liga Europa del curso 2010/11, cuando empataron 1-1 en los dos encuentros que disputó ante el Bayer Leverkusen.