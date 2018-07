El Barça confirma una recaída de Tito Vilanova que será operado este jueves

El Futbol Club Barcelona ha confirmado que Tito Vilanova sufre una extensión de su patología que requerirá tratamiento quirúrgico que se realizará este jueves 20 de diciembre y permanecerá entre tres y cuatro días en el hospital. Estará seis meses sometido a un tratamiento de quimioterapia y radioterapia, y podrá compatibilizar el tratamiento y la vida laboral.

Alfredo Martínez nos explica que Tito Vilanova, se realizó ayer martes un control en la clínica Vall de Hebrón dentro de los controles habituales y se le detectó un pequeño puntito a unos dos centímetros de donde había sido operado de la glándula carótida en 2011.

Sandro Rosell y Andoni Zubizarreta han comparecido ante los medios en una complicada rueda de prensa en Barcelona. El Presidente fue el primero en destacar que Tito había tratado de transmitir tranquilidad al club pese a que la noticia es un duro golpe para la plantilla y la directiva.



"Lo más importante es Tito y su recuperación. Normalidad absoluta no va a existir. La persona que lidera el grupo es Tito. Durante unas semanas no estará. Pero seguiremos trabajando igual. Trataremos de que parezca lo más normal posible", reconoció Rosell.



Tanto el presidente como Zubizarreta destacaron la entereza de Tito Vilanova al contarles la noticia de su empeoramiento y dejaron claro que todo los asuntos deportivos estaban en un segundo plano.



"Nos olvidamos de los resultados. La vida nos ha vuelto a enseñar lo que es importante. Hoy era un día feliz por las renovaciones de Puyol, Messi y Xavi. También por la vuelta de Abidal. Lo deportivo no nos preocupa. Nos atrevemos con el reto de Tito y lo tratamos con naturalidad", señaló Zubizarreta.

El mundo del fútbol ha mostrado su tristeza por la noticia y El Real Madrid ha expresado en un comunicado todo su apoyo, cariño y afecto al FC Barcelona, a Tito Vilanova y a toda su familia.