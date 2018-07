El Rey homenajea a Pau Gasol por ensalzar el nombre y el prestigio de España

El Rey Felipe VI ha entregado el Premio Camino Real al jugador de baloncesto Pau Gasol en homenaje a su difusión de la imagen de España en EEUU, y cuyo "gran ejemplo" ha agradecido, tanto por su "espíritu de superación" como por su "calidad humana" y "sentido profundamente altruista y filantrópico".

Don Felipe ha presidido la entrega del galardón, que antes recibieron el tenor Plácido Domingo y el cardiólogo Valentí Fuster, en una ceremonia celebrada en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, con asistencia del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, y del rector, Fernando Galván. El Instituto Franklin-UAH es la entidad promotora de estas distinciones concedidas anualmente en favor de la amistad entre España y las naciones de Norteamérica.

El Monarca no sólo ha hecho hincapié en los méritos de la "exitosa" trayectoria deportiva del jugador catalán de los Chicago Bulls, sino también en cómo ha utilizado sus cualidades personales "para que ciudadanos e instituciones de los EEUU conozcan y aprecien más nuestro país", lo cual supone el objetivo del premio. "Hay que reconocer con orgullo que con tu trayectoria de excelencia has conseguido que España sea más y mejor conocida no sólo en esa gran nación, sino en realidad, en todo el mundo", ha remarcado.

Y tras hablar de su "deslumbrante palmarés" en el baloncesto mundial, o su "entrega y compromiso" con la selección española, se ha referido a su valores humanos, su apoyo a los desfavorecidos, sobre todo a la infancia, y su impulso a la igualdad de género, "siendo siempre un referente de espíritu de superación, capacidad de liderazgo, trabajo en equipo e implicación social".

En nombre de todos, Felipe VI ha dado las gracias por su "gran ejemplo" a Pau Gasol, quien junto a su hermano Marc ha merecido el Premio Princesa de Asturias del Deporte 2015 que el propio Monarca le entregará el próximo mes de octubre en Oviedo y en donde, ha anticipado, estará "encantado" de volver a elogiarle.

Tras recibir el premio de manos del Rey, Gasol ha pronunciado un emocionado discurso de agradecimiento en el que ha remarcado que "aunque los españoles no seamos conscientes de ello", y a pesar de la crisis, España "sigue siendo un país reconocido y admirado al otro lado del Atlántico". "Debemos estar orgullosos del trabajo bien hecho, teniendo presentes la ambición y el deseo de seguir mejorando a todos los niveles, huyendo del conformismo", ha manifestado igualmente Gasol, quien también ha dejado claro que España "sigue siendo" su casa.

Además de agradecer a su familia que le hubiera apoyado cuando inició su aventura americana en la NBA, ha explicado que su salto a los EEUU le ha permitido conocer una "sociedad diferente y apasionante" de la que ha aprendido que "hay que devolver a la sociedad aquello que te ha dado".

Justo después de sus palabras, el Rey ha apuntado que el galardón "ensalza y fomenta la amistad entre España y las naciones norteamericanas", esto es, México, EEUU y Canadá, y ha evocado cómo su nombre, Camino Real, alude a las históricas vías de comunicación utilizadas por los españoles para llegar a los territorios de la Norteamérica de hoy. Se trata, ha añadido, de reconocer la labor de quienes "cientos de años después, continúan realizando su aportación al fortalecimiento de las relaciones entre nuestro país y esas naciones".

Don Felipe, que también entregó los dos galardones anteriores como Príncipe de Asturias, ha señalado también que Gasol, Domingo y Fuster, son "tres grandes españoles que nos han representado en los EEUU con honor, con valor y con la ambición de trabajar duro para se los mejores y compartir su éxito y excelencia para construir país", y ha concluido su alocución con una felicitación en catalán a Gasol.

En el mismo acto, el rector Fernando Galván ha dicho del premiado que con su talento y esfuerzo ennoblece, prestigia y hace "cada vez más relevante a España y lo español en los Estados Unidos", en tanto que el director del Instituto Franklin, Julio Cañero, ha puesto de relieve la labor de la institución para promover la imagen de España. De la laudatio a Gasol se ha encargado el presidente de Bankia y patrono de la fundación, José Ignacio Goirigolzarri, quien ha repasado la amplia y exitosa trayectoria de Pau Gasol, al que ha considerado "la demostración del éxito en EEUU".

A la ceremonia han asistido el embajador de EEUU en España, James Costos, y el exjugador de baloncesto Jorge Garbajosa.