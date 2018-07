Leticia Romero es drafteada por Connecticut Sun en la WNBA

Una nueva jugadora española estará en la WNBA la temporada que viene. Leticia Romero ha sido seleccionada en el puesto 16 por los Connecticut Sun, equipo con el que no podrá debutar hasta que no complete su presencia en el Eurobasket que se disputa en la República Checa este verano.

Es la posición más alta en la que ha sido drafteada una jugadora española, igualando la posición en la que fue drafteada Astou Ndour en 2014. Sin embargo, su debut tendrá que hacerse esperar. La temporada regular comienza el 13 de mayo, mientras que el Eurobasket de la República Checa se juega en junio.

El entrenador de Connecticut Sun ya ha comunicado que la española no estará en ese periodo de tiempo, lo que demorará el debut de la española número 14 en ir a la WNBA. Su última temporada en Florida ha tenido unos números tremendos: 12,5 puntos (casi 51% de acierto en triples), 4 rebotes y 3,7 asistencias, siendo elegida en el First Team All America de su categoría.