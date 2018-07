James vuelve a salvar a Cavaliers y el título se decidirá en Oakland

James volvió a estar imparable y repitió una aportación de 41 puntos en la victoria que permitió a los Cavaliers remontar una desventaja de dos derrotas en la serie y empatarla a 3-3 para forzar el séptimo y decisivo partido que se jugará el próximo domingo en el Oracle Arena de Oakland.

La estrella de los Cavaliers, que también aportó un doble-doble de 11 asistencias y ocho rebotes, incluidos seis defensivos, encabezó el ataque de los Cavaliers, que al concluir el primer cuarto tenían ya una ventaja parcial de 20 tantos (31-11).

James llegó a anotar hasta 18 puntos consecutivos y participó en otros nueve más conseguidos por su equipo, dio toda una exhibición de poder y dominio, con unos árbitros que "lo dejaron jugar".

La gran favorecida con la remontada de los Cavaliers, la propia organización de la NBA, que tendrá el deseado séptimo partido, algo que ya denunció la mujer del base Stephen Curry, Ayesha Curry, que a través de las redes sociales dijo que todo era una "vergüenza".

Curry fue eliminado del partido por la acumulación de seis faltas personales, lo que hizo que mostrase también su frustración después que los Warriors habían reducido una desventaja de 20 puntos en a sólo nuevo al comenzar el cuarto periodo.

El base estrella de los Warriors se fue del campo cuando faltaban cinco minutos para el final del partido, algo insólito en su trayectoria profesional, lo que hizo que tirase el protector bucal a la primera fila y golpease a un aficionado. "He perdido todo el respeto. Lo siento, esto está absolutamente manipulado por el dinero" o por el 'rating"', tuiteó Ayesha Curry justo antes de que concluyera el encuentro, cuando su marido estaba ya en los vestuarios. "No me callaré".

El Twitter de Ayesha Curry luego fue borrado de la red, lo que significa que a la NBA no le gustó para nada el mensaje enviado por la esposa de Curry.

Mientras, los Cavaliers tratarán el próximo domingo en el Oracle Arena ser el primer equipo en lograr un título de liga tras remontar una desventaja de 1-3 en la serie y además darle a Cleveland el primero de un equipo profesional desde el 27 de diciembre de 1964.

James, que al concluir el partido, con el objetivo cumplido de forzar el séptimo partido, se dedicó a alabar a Curry y al juego de los Warriors, cosa que había rechazado durante toda la temporada y cuestionado el premio de MVP que le concedieron por unanimidad al base titular de Golden State, había definido el séptimo partido como las dos "mejores palabras".