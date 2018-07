Un día para la historia

Ese mismo año, Earvin "Magic" Johnson anunciaba que portaba el virus de la inmunodeficiencia adquirida. El SIDA acabó con la vida de uno de los mejores cantantes de la historia del Rock y terminó con la carrera de uno de los mejores jugadores la historia del baloncesto. 20 años después, uno de los mejores jugadores de nuestro baloncesto puede hacer que este día esté señalado por mejores cuestiones en el calendario de la Historia. Juan Carlos Navarro está a 14 puntos de convertirse en el máximo anotador de la Euroliga. 24 de

noviembre de 2011. El día de "Gú-gu".

23 de noviembre de 1997. "La Bomba" debuta con el Barcelona. De entonces a hoy ha repartido clases magistrales por los confines del mundo, del universo de la canasta diría yo. 24 de noviembre de 2011, 14 años después, Juan Carlos "Gú-gu" Navarro está a un paso de entrar en la Historia del baloncesto europeo. 14 puntos le separan de la marca histórica de Marcus Brown, 2.715 puntos anotados. Navarro, con 2.702, se convertirá en el mayor y mejor anotador europeo de la Euroliga. Un hito, un dato, un hecho que debería copar las portadas de todos los informativos y periódicos. Un españolito de a pie, lo más lejano al estereotipo de musculoso jugador ídolo de masas exportado desde Estados Unidos, es el mejor anotador europeo de la historia. Un señor del baloncesto, un señor de la vida, un caballero con el balón en ristre siempre preparado para la batalla. Un genio merecedor de todo lo mejor. Cuando alcance los 2.716 puntos, el partido entre Barcelona y Olimpia se parará para rendir homenaje a "Juanqui". Es probable que en Teledeporte, Rafa Nadal esté intentando ganar a Tsongá en el Masters de Londres, pero poco probable que el ente público abra la ventana para rendir homenaje al "mejor jugador de la historia", según su entrenador Xavi Pascual.Felicidades "Gú-gu", no hay nadie como tú. Los tiempos cambian, siempre a mejor. Earvin "Magic" Johnson tuvo que dejar el baloncesto por el VIH, pero vive feliz en Los Ángeles. Nada ni nadie pudo salvar la vida de Freddie Mercury.

El 24 de noviembre de 1991 "La Reina" se quedó sin voz consumido por el SIDA. En una de sus canciones, Freddie Mercury decía Who wants to live forever (Quién quiere vivir para siempre), para siempre es nuestro hoy (Forever is our today). Para siempre quedará en nuestro oídos sus canciones, para siempre quedarán en nuestras retinas los pases de Magic, para siempre quedará el día de hoy en la vida de Juan Carlos Navarro. Todos ellos viven para siempre.