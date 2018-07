Clásico europeo en la Final de la Euroliga

El sexto hombre

El baloncesto es un deporte tan maravilloso que resulta impredecible. Sentado en la tribuna de prensa junto a Albert Arranz y José Eduardo Martínez, el EQUIPO de Onda Cero, en torno a las 19:25 de la tarde del viernes, se me ocurrió afirmar: este partido está acabado. Me refería a la primera semifinal, CSKA – Maccabi, con dominio ruso por 15 puntos. Empezábamos a hacer cábalas de cómo sería la final para el equipo español de turno, ahí sí que no nos mojábamos, ante el poderío físico del CSKA. Jamás volveré a abrir la boca antes del final de un partido. El BALONCESTO se encarga de cerrarla.