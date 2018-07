El Baskonia se queda sin energía y pierde ante el Olympiacos de Spanoulis

El equipo alavés que mandó durante la primera mitad en el marcador, tuvo opciones hasta los instantes finales, cuando tuvo que remontar ocho puntos, pero no estuvo acertado de cara al aro. Los baskonistas no pudieron contar Andrea Bargnani, con molestias musculares, pero presenciaron el debut en esta temporada de Rodrigue Beaubois que aunque anotó canastas importantes, no tuvo el ritmo de sus compañeros.

El trío formado por Shane Larkin, con 20 puntos de valoración, Adam Hanga (19) y Tonike Shengelia (20) fueron los mejores del equipo local, aunque no tuvieron las ideas claras en el momento definitivo. Vascos y griegos iniciaron el choque con intensidad y un ataque de pocos segundos, lo que le dio mucho ritmo al encuentro en el que el Olympiacos comenzó a castigar al Baskonia en el rebote ofensivo.

Las segundas opciones de los rojiblancos castigaron a los vitorianos y en el minuto 5 la igualdad era máxima con un 10-10 en el luminoso. El acierto desde el lanzamiento de tres puntos fue protagonista en la recta final del primer periodo, donde el Baskonia sacó ventaja con un parcial de 7-0 para comandar el marcador, 22-17, aunque el Olympiakos reaccionó y el cuarto inicial se cerró con un 27-22 para los locales.

Fue un primer parcial en el que el estadounidense Shane Larkin y el griego Vassilis Spanoulis brillaron por encima del resto y repartieron 5 y 7 asistencias a sus compañeros, respectivamente.

El segundo acto arrancó con tres faltas personales consecutivas de Rafa Luz que le llevaron al banquillo con cuatro, aunque Larkin le dio el relevo y revolucionó el partido para poner la máxima diferencia a favor del Baskonia, 40-28 (min. 14).

La escuadra de El Pireo endosó un parcial de 0-6 para recortar distancias, momento en el que debutó en Euroliga el francés Rodrigue Beaubois y con cinco puntos consecutivos puso tierra de por medio, 47-36. A pesar de los intentos azulgranas por ampliar la diferencia, el equipo heleno no se arrugó y alcanzó al Baskonia a base de triples que, sin embargo, se fue al descanso con un 52-47 a favor.

El paso por vestuarios le sentó mejor al Olympiacos que liderados por Spanoulis se puso por delante, 59-60, con un gran acierto desde la línea de 6,75 en los primeros cinco minutos de la segunda mitad. El base griego tomó los mandos del partido y su equipo cogió la confianza suficiente para obtener la máxima diferencia, 64-70.

El equipo vitoriano no se hundió y espoleados por el público del Buesa Arena le dieron la vuelta al electrónico con un parcial 10-2, para cerrar el tercer cuarto por delante, 74-72.

El último periodo arrancó con mucho ritmo un intercambio de canastas del que salió vencedor el Olympiacos que volvió a coger un ventaja de cinco puntos, 80-85, después de anotar dos triples consecutivos que obligaron a "Sito" Alonso a detener el encuentro con un tiempo muerto.

La distancia se amplió hasta los ocho puntos, 80-88, y al plantel vitoriano tuvo que volver a remar en los minutos finales del encuentro tal y como hizo en Madrid. Los baskonistas consiguieron acercarse a tres puntos, 87-90, e incluso tuvieron varias oportunidades para recortar más la diferencia, pero un triple de Green con falta personal sentenció el partido que concluyó con un 90-95 para el equipo griego.