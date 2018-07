El Atlético, a solucionar sus problemas también en la Liga

La vuelta a la competición de Liga, cuatro días después de su sufrida clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones tras 120 minutos de esfuerzo extraordinario, y el Getafe pondrán a prueba la reacción del Atlético de Madrid, necesitado de una victoria y con bajas importantes en sus filas. El equipo rojiblanco retoma su pelea por la tercera posición de la Liga sin el croata Mario Mandzukic, Raúl García, Miguel Ángel Moyá, el brasileño Joao Miranda y Saúl Ñíguez, los tres primeros en el parte de lesionados del encuentro europeo del pasado martes y todos en la lista de bajas para este sábado en el Vicente Calderón.

En la primera de los últimas dieciséis jornadas en las que inicia el fin de semana fuera de la tercera plaza de la clasificación, perdida en beneficio del Valencia la pasada semana con un 0-0 en Cornellá-El Prat frente al Espanyol, el Atlético no tiene margen de error este sábado, después de tres empates seguidos en la Liga. Necesita ganar y confirmar las sensaciones de reacción que ofreció en el primer tramo frente al Valencia, hace dos semanas; en el segundo tiempo contra el Espanyol, el pasado sábado; o el martes en la Liga de Campeones contra el Bayer Leverkusen, al que eliminó en los penaltis de un duelo en el que fue mejor que su adversario.

Entre todos esos encuentros marcó dos goles, un asunto en el que debe mejorar el conjunto rojiblanco, que se centra en la carrera por la tercera posición, aunque este domingo haya un 'clásico' entre Barcelona y Real Madrid, de los que le separan nueve y ocho puntos, respectivamente, y que podría acercarle de nuevo a la cabeza. "Quiero ganar mañana. Necesitamos ganar para seguir enganchados a esa posición importante que tenemos y a esa competencia diaria que espero tener con los rivales que siempre he mencionado (Valencia y Sevilla). Después, lo demás sinceramente en este momento no me interesa mucho", dijo Simeone, cuyo conjunto es cuarto en la tabla.

El técnico argentino ya tiene definido su once para este sábado, según las pruebas de este viernes, con seis novedades respecto al duelo europeo del pasado martes; dos en la delantera, en la que, con la baja de Mandzukic y el descanso de inicio para el francés Antoine Griezmann, saldrá con el mexicano Raúl Jiménez y Fernando Torres. Al centro del campo, mientras, regresan tanto Gabi Fernández como Tiago Mendes, la pareja habitual en esa demarcación durante esta campaña. El primero no jugó frente al Bayer Leverkusen por decisión técnica, mientras que el segundo cumplió partido de sanción, al igual que el uruguayo Diego Godín, que vuelve a la defensa.

Su compatriota José María Giménez le acompañará en esa posición, con la baja por sanción de Joao Miranda, con Juanfran Torres y Jesús Gámez de nuevo en los laterales y con la primera titularidad en la Liga de esta campaña del esloveno Jan Oblak, que entra en el once tras la lesión muscular de Miguel Ángel Moyá del pasado martes. Más arriba, Koke Resurrección y el turco Arda Turan, básicos en el esquema de Simeone, completan el once del Atlético ante el Getafe, para el que el entrenador ha incluido a tres jugadores del filial en la convocatoria: el portero Bernabé Barragán, el central Lucas Hernández y el delantero Héctor Hernández.

Por su parte, el Getafe intentará recuperarse de la derrota ante la Real Sociedad y alejarse de los puestos de descenso en un estadio, el Vicente Calderón, donde no gana desde el 15 de mayo de 2010, cuando se clasificó para la Liga Europa tras vencer 0-3 con un doblete de Roberto Soldado y un tanto de Dani Parejo. Aquellos eran tiempos más felices en el club del sur de la Comunidad de Madrid. Con Míchel en el banquillo, consiguieron una sexta posición histórica. Desde entonces, el equipo ha ido perdiendo importancia en la competición y este año es una auténtica casa de los líos.

Esta semana, a los múltiples problemas del año (caso Pedro León, denuncias de jugadores que no cobran nóminas atrasadas, marcha de Cosmin Contra, venta de Jorge Sammir...) se ha sumado la denuncia del presidente Ángel Torres contra Quique Sánchez Flores, a quien reclama dos millones de euros de indemnización por su marcha inesperada hace cuatro jornadas de Liga. Es el último capítulo de una entidad que intenta aislarse de los temas extradeportivos para poder salir adelante en la Liga y conseguir la ansiada salvación.

Pero, en esta ocasión, el rival no ayuda. Aparte de no ganarle en su estadio desde 2010, otras estadísticas son demoledoras: no conoce la palabra "victoria" ante el Atlético en sus últimos ocho duelos oficiales (incluidos dos de Copa del Rey) y no le marca un gol desde el 6 de noviembre de 2011.

Con todos esos datos tendrán que luchar los hombres de Pablo Franco. El técnico del Getafe, ratificado en su cargo la semana pasada hasta final de curso, perdió una buena oportunidad de superar los treinta puntos el pasado lunes ante la Real Sociedad. Su equipo completó un buen partido, con muchas ocasiones que frenó el portero Gerónimo Rulli, y con un tanto en propia meta de Vicente Guaita. Ahora, son cuatro los puntos que tiene de diferencia respecto al último equipo que descendería de categoría, el Levante. Y, con once partidos por delante, aún tiene que visitar estadios complicados como el Santiago Bernabéu, el Camp Nou o San Mamés. Por tanto, cualquier punto en cualquier campo será bueno.

Para lograrlo en el Calderón, Pablo Franco solo tendrá una baja importante, la de Juan Rodríguez, que vio su quinta cartulina amarilla la pasada jornada. También la ya conocida de Ángel Lafita, que por lesión no jugará hasta la próxima temporada. A Juan Rodríguez podría sustituirle en el centro del campo el canterano Alex Felip, mientras que el colombiano Freddy Hinestroza tiene opciones de conseguir la titularidad en detrimento de Diego Castro. Esas serían las novedades de un once en el que no estarán por lesión Alexis Ruano, Juan Valera y Ángel Lafita mientras que por motivos técnicos Pablo Franco ha dejado fuera a Jordi Codina.