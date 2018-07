El Atlético se encomienda a Griezmann para recuperar la tercera plaza ante el Espanyol

El conjunto de Simeone, que solo ha ganado un partido lejos del Calderón en 2015, visita el Power8 Stadium de Cornellá-El Prat con la necesidad de sumar los tres puntos para regresar a la tercera plaza de la Liga BBVA, ahora en manos del Valencia. Griezmann regresa al once del Atlético tras cumplir su sanción. El Espanyol, obligado a reaccionar ante su hinchada tras caer en Copa ante el Athletic y tropezar en Anoeta.

El Atlético de Madrid, con la vuelta del francés Antoine Griezmann, se enfrenta esta tarde -en directo, a las 16:00 horas en antena3.com- con sus dudas recientes y con la competitividad del Espanyol, un rival exigente y que espera dar un golpe en la mesa después de su eliminación en la Copa del Rey y la derrota de la última jornada.



El regreso del internacional galo, fuera del último encuentro contra el Valencia por ciclo de cinco tarjetas amarillas y el atacante más determinante del equipo en los últimos tres meses de competición, rearma al conjunto rojiblanco para la visita al Power8 Stadium de Cornellá-El Prat, escenario de un partido transcendente.



Una cita que marcará quizá definitivamente cuáles son las aspiraciones este curso del Atlético. A siete puntos del liderato del Barcelona, a seis del segundo puesto del Real Madrid y con la amenaza constante por parte del Valencia, su margen de error ya es mínimo a falta de doce jornadas de Liga.



Porque encadena dos encuentros seguidos sin ganar, con sendos empates ante sus inmediatos perseguidores Valencia (1-1) y Sevilla (0-0), porque desde su arrollador triunfo ante el Real Madrid (4-0) sólo ha vencido uno de sus cinco partidos oficiales posteriores y porque necesita reaccionar como visitante para pensar en lo máximo.



Seis victorias, dos empates y cuatro derrotas, con 16 goles a favor y 13 en contra, resumen sus desplazamientos en esta Liga, con un único triunfo a domicilio desde que comenzó 2015 entre todas las competiciones, el conseguido por 1-3 en Eibar, antes de la visita al campo del Espanyol, donde ganó sólo uno de sus últimos cinco duelos.



Simeone, más allá del regreso de Griezmann, ha probado varias combinaciones para el once, aunque la duda se centra ya en una posición: la banda derecha, entre el turco Arda Turan y Raúl García.



Hoy ensayó con el centrocampista navarro, en una alineación en cuyo ataque, aparcado el debate de la salida del once del croata Mario Mandzukic en los últimos dos choques, una vez que para este sábado está sancionado por cinco amarillas, repetirá Fernando Torres al lado de Griezmann.



Koke Resurrección jugará en la izquierda. Gabi Fernández y Tiago Mendes serán los medios centros, mientras que en el lateral zurdo, con la baja por sanción de Guilherme Siqueira, toma ventaja la opción Jesús Gámez sobre Cristian Ansaldi.



El martes, el técnico probó con la vuelta del argentino después de 21 partidos, pero el resto de días ha situado ahí al malagueño. A la línea defensiva, además, vuelve Joao Miranda, que cumplió partido de sanción frente al Valencia y que jugará en el centro de la zaga junto a Diego Godín, con Juanfran Torres en el lateral derecho y Miguel Ángel Moyá en la portería para el duelo de este sábado, donde espera un Espanyol que persigue un golpe de efecto.



El conjunto blanquiazul, después de sufrir una de sus peores etapas a nivel deportivo de esta temporada, con la eliminación en semifinales de la Copa del Rey ante el Athletic y la derrota, la pasada jornada, contra la Real Sociedad, desea recompensar a la afición 'perica' por su esfuerzo y ofrecer una victoria ante uno de los conjuntos más duros de la competición.



Sergio González, su entrenador, podrá contar con todos sus futbolistas. El técnico recupera al centrocampista Cañas, que se perdió el último choque por sanción, y al lateral izquierdo Fuentes, recuperado de su sobrecarga en el gemelo interno de la pierna derecha, aunque la convocatoria se conocerá esta tarde después del último entrenamiento del equipo en el Power8 Stadium.



El juego blanquiazul ha perdido brillo en los últimos compromisos. Los catalanes no disfrutan de tanta efectividad de cara a portería y la estabilidad defensiva del bloque presenta más lagunas, aunque todos asumen que deben volver a su mejor versión y, sobre todo, igualar la intensidad habitual del Atlético de Madrid. Pese a la entidad del contrario, el Espanyol presenta buenos registros jugando en casa contra los rojiblancos.



En sus últimas cinco visitas, el balance es de tres victorias, un empate y una derrota para el anfitrión blanquiazul.



Alineaciones probables:



Espanyol: Kiko Casilla; Arbilla, Álvaro, Héctor Moreno, Duarte; Lucas Vázquez, Víctor Sánchez, Cañas, Salva Sevilla; Sergio García y Caicedo.



Atlético de Madrid: Moyá; Juanfran, Miranda, Godín, Gámez; Raúl García o Arda, Gabi, Tiago, Koke; Griezmann y Fernando Torres.