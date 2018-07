Ancelotti piensa en "poner una sorpresa" y confirma que jugaran Ramos y Pepé

"Pepe está bien como Sergio Ramos. Han entrenado bien y ha recuperado totalmente. Pienso que van a jugar", desveló Ancelotti en rueda de prensa, confirmando la total recuperación de la lesión muscular que sufrió hace tres semanas Ramos en el sóleo derecho.

El clásico llega con las numerosas opciones de Luis Enrique para configurar un equipo titular en el Barcelona y con un once de Ancelotti que todo el mundo espera sea el formado por: Casillas, Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo, Kroos, Modric, Isco, James, Cristiano Ronaldo y Benzema. Ante eso, dejó caer que guarda una sorpresa.

"He pensado todo el tiempo en este partido, me gusta hacerlo. Lo va a ver todo el mundo y es una felicidad prepararlo. No me da presión pensar en ello. Tengo el pensamiento de poner una sorpresa en el campo, me gusta hacerlo. Lo hice el año pasado y no me salió bien pero lo hice otras veces antes y me salió bien. Así que pienso en el partido y poner sorpresa en la alineación", desveló.

Cuando fue preguntado por cuál sería, el técnico italiano bromeó. "Puedo quitar un delantero y meter un centrocampista o al revés quitar un medio y meter otro punta que lo tengo. No voy a dejar defensa de tres", dijo entre risas. "Me arrepiento de haber dicho que tenía el once ayer porque tengo en la cabeza muchas ideas, puede ser una broma o una cosa seria", añadió.