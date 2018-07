Ancelotti: "Es más fácil que ganemos la Champions a la Liga"

Felicidad total en el Real Madrid tras la clasificación para las semifinales de Champions después de vencer por 1-0 su duelo en cuartos ante el Atlético. La Juventus espera, pero lo primero es el Celta en Balaídos y la Liga BBVA. Carlo Ancelotti, técnico de los merengues, sabe que de tener que elegir una u otra competición les es más fáctible conseguir conquistar Europa por undécima vez.



Así lo ve el técnico italiano: "Es más complicado ganar la Liga que la Champions. Tenemos una desventaja de dos puntos. En Europa todo está igualado, aunque tenemos dos partidos complicados. Ganar para llegar a semifinales era importante y tenemos nuevas energías para jugar todos los partidos de Liga que nos quedan. El Celta juega muy bien, con mucho dinamismo y nos va a costar mucho. Es un partido complicado. Nolito es peligroso y Orellana juega muy bien".



'Carletto' reconoce que aún no sabe qué once sacará en Balaídos: "Tengo todavía dudas sobre algunas posiciones. Tenemos que ganar pase lo que pase. Será un partido muy intenso. El Celta demostró gran dinamismo contra Barcelona y Atlético. Tenemos que estar físicamente bien".



El transalpino también habló sobre la situación por la que pasa Chicharito, tras apenas jugar pero después de marcar el tanto que pone al Real Madrid en semifinales de Champions: "Debe disfrutar de su momento, que es muy positivo. Será un jugador importante ante el Celta para luchar por la victoria, y ya hablaremos a final de temporada. Chicharito es un ejepmlo para todos los que juegan poco. Nadie está contento cuando no juega. Lo que no es normal es que este enfado provoque que reaccione mal o que tenga un rendimiento bajo. No ha pasado ni con Isco ni con nadie".



Ancelotti comentó la situación de los jugadores lesionados, destacando que Modric, de estar, no estará hasta el último partido de Liga BBVA: "Luka puede estar contra el Getafe. Benzema quizá esté para jugar en la ida de Champions frente a la Juventus, y Bale volverá ante el Sevilla".



Para terminar, Carlo dijo que quizá llegue un día que ponga a Ramos de delantero centro: "¿Por qué no? Puede jugar en todas las posiciones. Le prometí que una vez jugará de '9' que es lo que más le gusta. Ante el celta volverá a la defensa".