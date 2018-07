Ancelotti: "Si hay cualquier riesgo de recaída con Cristiano, no jugará"

"Cristiano ha tenido una lesión, hizo tratamiento y rehabilitación y, después de entrenarse de forma individual, lleva tres días trabajando con normalidad con el grupo. Mañana haremos una prueba de velocidad y después tomaremos la decisión. Si se encuentra bien, con buenas sensaciones, va a jugar, pero si hay riesgo de recaída, no", declaró el técnico en rueda de prensa.

En ese sentido, el preparador italiano, que ve al delantero luso "motivado", cree que debe pensar a largo plazo. "Si hay cualquier riesgo, no va a jugar. Tenemos que pensar que esta eliminatoria no se va a decidir mañana, el partido decisivo será el martes", recalcó. No obstante, si finalmente Ronaldo está en condiciones de jugar, deberá sustituir a algún futbolista, posiblemente Isco, para incluirlo en el once. "No es fácil porque el trabajo de todos es fantástico. Isco demostró que puede ser un jugador muy importante, no sólo en ataque, sino en defensa, para ayudar al equipo. Pero tenemos que pensar que la presencia de Cristiano nos da más opciones en el banquillo", analizó.

"Lo más importante es que toda la plantilla sabe muy bien que cada minuto puede ser decisivo. El ejemplo es el de Casemiro, que ha jugado poco pero cuando lo hizo, por ejemplo cuando salió con el Dortmund, fue muy importante", añadió. En cuanto a otro de los hombres más en forma del Real Madrid, Ancelotti confirmó que Bale está "bien" tras superar su proceso gripal y "contento, con confianza e ilusión, como todo el equipo". "Es normal que un gol como el que marcó al Barcelona en la final le dé más confianza", indicó. También alabó su evolución a lo largo del curso. "Al principio tuvo algún problema porque no era muy preciso, pero empezó a encontrarse muy cómodo y muy bien y hasta ahora su temporada ha sido muy buena. Ha marcado muchos goles y ha jugado para el equipo. Va a mejorar todavía más para la próxima temporada porque está entrenando con nosotros y tiene suerte de no jugar el Mundial, así que estamos encantados con él", agregó.

El entrenador madridista habló del planteamiento que utilizarán los blancos ante el Bayern. "Seremos once, espero, como el Bayern. Hemos jugado contra el Barcelona con un equipo muy compacto, muy solidario, y mañana será lo mismo. No digo que el Barça sea como el Bayern, pero la filosofía de Guardiola es más o menos la misma, con jugadores de distinta calidad", analizó. "Por eso necesitamos un trabajo fuerte, defensivamente compacto y un control del juego para mostrar nuestra calidad. No vamos a jugar un partido para bloquear al equipo contrario, sino para intentar utilizar nuestra calidad en el campo. Es lo que necesitamos para ganar una semifinal de 'Champions'", profundizó.

Así, cree que la fortaleza del contrincante está en el grupo y no en individualidades. "No estamos pensando sólo en Ribéry, sino en el equipo en conjunto. Le he visto jugar un par de partidos, es un buen jugador, el mismo, con la misma calidad y condición física. Pero estamos centrándonos en nuestro equipo, que es lo más importante para aguantar la presión", sostuvo. En la misma línea, considera que no basta con hacer "sólo una cosa bien".

"El equilibrio es fundamental, tenemos que jugar compactos en todas las fases del juego, defender, atacar, buscar soluciones positivas, defender juntos, no demasiado atrás. El planteamiento que intentamos hacer es ese", explicó. Además, Ancelotti no quiso entrar en debates extradeportivos con la entidad bávara. "Nosotros no jugamos un juego mental, estamos concentrados en el planteamiento. La 'bestia negra' no es para mí, he tenido una buena racha contra el Bayern, pero no me da más confianza. Me da mucha confianza mi equipo, los jugadores que tengo y que mañana podremos ver un buen Madrid", apuntó. "El punto débil del Bayern es que tienen un problema cuando pones el balón en su escuadra", bromeó. "Respeto mucho al otro entrenador porque ha hecho un trabajo muy bueno en Barcelona y con el Bayern. Tenemos que jugar contra un equipo fuerte y tenemos que estar centrados en eso. No creo que los entrenadores sean los que vayan a ganar esta semifinal, sino los jugadores", continuó el de Reggiolo.

El preparador italiano, además, confirmó que mañana "jugará Marcelo", toda vez que Coentrao "empezó a entrenar con el equipo el lunes y no está listo al cien por cien", mientras que respecto al alemán Khedira, aseguró que su recuperación está siendo "muy buena" y que está "cerca" de volver a jugar.