Ancelotti: "No ganar en Valladolid significa perder la Liga"

El técnico del Real Madrid asegura que la única posibilidad de optar al título de Liga es "ganar los tres partidos" que restan de aquí al final. "Es una final y un partido determinante para los dos equipos. No será fácil", explica Ancelotti sobre la visita a Zorilla.

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró muy claro sobre cuáles son las opciones de su equipo para optar al título de Liga. La fórmula no es otra que ganar los tres partidos (Valladolid, Celta y Espanyol) que le quedan al cuadro blanco. La primera "final", según Ancelotti, será en Zorrilla ante un equipo "que está luchando por la salvación".



"Es una final, es determinante para los dos equipos. Jugar contra un equipo que está luchando por la salvación, no será fácil. No ganar en Valladolid significa perder la Liga. Nuestra única opción es ganar los tres partidos", aseguró Ancelotti.