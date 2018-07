Ancelotti: "Si el club está contento, yo quiero seguir en el Madrid"

"Mañana queremos tener la misma actitud y estilo de los últimos partidos"

Carlo Ancelotti ha hablado sobre la renovación con el Real Madrid antes del partido de Champions League ante el Liverpool: "Todavía tengo un año y medio de contrato y aún tenemos tiempo. Hay tiempo de hablarlo. Si el club está contento vamos a seguir"

"Mañana queremos tener la misma actitud y estilo de los últimos partidos", asegura sobre el choque ante el equipo británico. "Todos los partidos pueden servir para mejorar o bien para dar un paso atrás", reflexiona Carletto. "Tengo mucha confianza en mis jugadores, estamos contentos. Cada partido es un examen", apostilla.



Analiza la situación del Liverpool: "Sufre la ausencia de jugadores importantes. Balotelli lo sufre aunque tenga calidad. Se habla demasiado de él". Sobre la polémica de Balotelli en la ida: "El cambio de camiseta entre Pepe y Balotelli lo hacen muchos jugadores. Para mí no es un problema. Si Marcelo se cambia la camiseta en el descanso con uno del Liverpool, no lo cambio".



El italiano elogia a Ronaldo: "Cada vez que hay una rueda de prensa tengo que hablar de Cristiano. La última vez dije que es difícil describirle: es fantástico [...] Cuando Cristiano juega, vamos ganando 1-0. Podría ser una broma, pero es la realidad". No cree que el luso se centre en sus récords: "No piensa en récords porque mañana no es su último partido en Champions, tiene tiempo".

Un fútbol "con posesión"

Sobre el juego de esta temporada: "El año pasado ya intentamos jugar de esta manera, con posesión". El técnico ha tenido también buenas palabras para Isco: "Isco lo está haciendo muy bien, tiene una imagen muy buena y una calidad técnica increíble [...] Todas las personas que aman el fútbol quieren ver jugadores como Isco".

Ancelotti también ha confirmado que Gareth Bale ya está bien y que Coentra vuelve de su país: "Coentrao ha vuelto hoy de Portugal. Está bien y esta semana trabajará individualmente".