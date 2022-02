XVIII CIRCUITO NACIONAL DE GOLF ONDA CERO

En ésta ocasión el lugar donde hemos celebrado la gran Final Nacional de Golf en su XVIII Edición ha sido el Double Tree by Hilton Islantilla Beach Golf Resort

Una edición que consolida un torneo que nació para unificar los diferentes campeonatos que de forma aislada, se venían desarrollando año tras año en diferentes localidades españolas, siendo la gran final el cúlmen de todo un año lleno de campeonatos que se han ido celebrando en todas las ciudades de la red de emisoras de onda cero.

Nuestros compañeros de "Deportes" de "Antena 3 Noticias" también nos han acompañado durante el torneo y así daban cuenta de ello:

Cada año realizamos en directo los programas "Por Fin no es Lunes" ó "Gente Viajera". Éste año en concreto es el programa de Jaime Cantizano el que se realizaba desde DoubleTree by Hilton Islantilla

Jaime Cantizano - Por Fin No es Lunes en Directo Desde DoubleTree by Hilton Islantilla | Golf Por Fín no es Lunes en directo Desde DoubleTree by Hilton Islantilla | Golf

El Circuito Nacional de Golf Onda Cero es el fruto del trabajo que realizan nuestros compañeros en cada una de las emisoras donde se organizan a lo largo del año los distintos torneos, los ganadores de cada categoría de éstos torneos son los que el 28 de Noviembre de 2021 se disputaron la gran final.