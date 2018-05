Zidane: "Será un dolor de cabeza hacer la alineación para la final de Champions"

Zidane se mostró satisfecho por la goleada del Real Madrid ante el Celta y elogió a Gareth Bale , que vive un buen momento de forma. "Estamos listos para la final", afirmó el técnico francés. Sobre Keylor, dijo que "me alegro por él, se ha llevado muchos palos".

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, mostró su felicidad por la victoria ante el Celta de Vigo (6-0) y se alegró por Gareth Bale, por "sus goles y por lo que representa", además de asegurar que todavía no tiene decidida la alineación que pondrá en liza para medirse al Liverpool en la final de Kiev.

"Me gusta que sea así. Están todos 'enchufados' y listos para jugar. Prefiero que me duela la cabeza para hacer el equipo. La verdad es que Bale está muy bien y lo digo no sólo por los goles de hoy y del Camp Nou, sino porque está haciéndolo muy bien", dijo sobre el galés.

"Era un partido importante y los entrenamientos nunca pueden sustituir a la competición. Hoy lo hicimos bien desde el principio. Hubo mucho fútbol, metimos seis goles y sobre todo dejamos la portería a cero. Lo hicimos muy bien", añadió el técnico francés, que "seguro" que considerará la opción de poner a Bale como titular en Kiev.

"Me alegro por él, por sus goles y por lo que representa. Lo importante es que llegamos todos en forma óptima. Nos falta un último partido y lo tenemos que hacer de la misma manera. Y en Kiev tendré que elegir en los 23 jugadores que tengo. No sé el equipo que va a jugar la final", se sinceró Zidane.

Por otro lado, Zidane también puso el acento en Keylor Navas, que tuvo varias intervenciones de mérito este sábado. "Me alegro mucho por Keylor, por todos los palos que ha recibido. Y me alegro porque su partido nos permite mantener la portería a cero. Nos ha salvado dos o tres veces", dijo el técnico.

Además, Zidane también subrayó otras facetas del portero costarricense. "Me gustaría destacar nuestro primer gol a favor. Marcamos el 1-0 porque Keylor saca rápido y eso nos da vida. Cuando Keylor puede hacer este tipo de cosas también es muy importante para nosotros", añadió Zidane, que no se quejó por el calendario antes de Kiev.

El Liverpool tendrá dos semanas para preparar la cita, mientras que los merengues solo una porque deben visitar al Villarreal la próxima semana. "No podemos elegir. Este año ha sido así y tendremos ese tiempo. Para mí no va a cambiar nada, me vale. Nosotros vamos a estar preparados", sentenció Zidane, que dijo que verá la final de la Europa League.

"Voy a ver el partido como un aficionado. Estaré contento si le pasa algo bonito al Marsella", dijo el entrenador del Real Madrid, que comenzó su carrera como futbolista en la cantera del Olympique, rival del Atlético por el título.