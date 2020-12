Stephen King mantiene que ‘El Resplandor’ de Mick Garris es mejor que el de Stanley Kubrick

El próximo 3 de enero, Starzplay estrenará una adaptación seriéfila de 'The Stand' [traducida como 'Apocalipsis' en España], la novela de Stephen King. Con motivo del lanzamiento de esta producción de la CBS, el autor de best-sellers especializado en historias de terror y misterio ha valorado en una entrevista con The New York Times las que considera como las mejores y las peores adaptaciones que se han hecho de sus libros para la pantalla pequeña. Han sido varios los libros de King que han llegado a la gran pantalla: ‘Carrie’ (1976), ‘La milla verde’ (1999), ‘La niebla’ (2007) o ‘It’ (2017) son algunos ejemplos. La televisión también ha dado vida a parte de su obra, y King sostiene que prefiere este medio porque se adapta mejor a la longitud de sus obras.

La próxima adaptación de ‘The Stand’, que el escritor considera como una sus novelas más largas y complejas, le ha servido para comentar en la entrevista otras series basadas en su obra. La novela que más contradicciones le genera es 'El resplandor', ya que el escritor nunca ha ocultado su preferencia por la adaptación televisiva de Mick Garris frente a la cinematográfica de Stanley Kubrick. King, que matiza que le encanta Kubrick como director, sostiene que no tenía “las habilidades para esto en particular”. Tampoco comparte el entusiasmo colectivo por la actuación de Jack Nicholson, del que dice que su arco interpretativo de Jack Torrance es en realidad una línea recta: “Está loco desde el principio”. Sí reivindica la de Steven Weber para la miniserie de ABC: “Debía expresar amor por su familia y que el hotel simplemente abrumara su sentido moral”.

La miniserie de ‘It’, estrenada por la ABC en 1990, es una de las mejor valoradas por el escritor. Destaca la lectura que Tim Curry hizo de Pennywise, el payaso que mantiene aterrorizado a un pequeño pueblo de Maine. De hecho, considera que sin el impacto de esta serie no se explicaría el éxito de taquilla que alcanzó la versión cinematográfica estrenada en 2017. Una opinión distinta le genera la adaptación de ‘Los Tommyknockers’ en 1993, que considera que no captó el sentido de aquel libro que narraba los efectos de un OVNI sobre los habitantes de una ciudad. Después llegaría la primera versión de ‘The Stand’, en 1994, que contaría con la participación directa de King en el guion y donde encontraría la afinidad con Mick Garris, el director del proyecto, que también lideró su versión predilecta de ‘El Resplandor’.

Más adelante, en 2013, llegaría la serie de ‘La cúpula’, que cuenta la historia de un pequeño pueblo que se encuentra aislado bajo una cúpula inexpugnable. Aunque los primeros episodios de la adaptación de la CBS convencieron a King, la serie acabo “descarrilando y descendiendo a la completa mediocridad”. En 2018, la plataforma Hulu recibió a ‘Castle Rock’, una serie cuya idea original le comentó J.J. Abrams al novelista. Su propósito era el de mezclar diferentes personajes y tramas del universo de los libros de King en el pueblo ficticio de Castle Rock. El escritor lamentó que la serie no pasara de la segunda temporada, cuando “realmente cogieron el tono”. Sobre la nueva adaptación de ‘The Stand’ que se estrena en pocos días, King dice que ha sido interesante la versión multicultural de una novela que era “muy de blancos”. Además, el escritor se ha quitado una espina que tenía con la novela al añadir un nuevo final para la serie: “Había una cosa más que tenía que decir en ese libro […] finalmente lo he hecho y estoy feliz por ello”.