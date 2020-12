‘El Padrino III’ vuelve a las salas de cine con un nuevo montaje de Francis Ford Coppola

‘El Padrino III’ vuelve a las salas este fin de semana con un nuevo montaje de su director, Francis Ford Coppola. La cinta estrenada en 1990 regresa con una edición que elimina algunas escenas y crea un nuevo orden en el metraje para mostrar una percepción distinta de Michael Corleone, protagonista de la trilogía. La nueva versión del director se presenta con un nombre distinto con el que se estrenó hace 30 años: ‘El Padrino. Epílogo: La muerte de Michael Corleone’. Este fue el título original que Coppola y Mario Puzzo [escritor de la novela original y guionista de las películas]propusieron a Paramount, pero la productora impuso el título que conectaba directamente con las dos cintas anteriores.

El resultado final del nuevo montaje, con una duración de seis minutos menos que el original, elimina planos repetitivos y corta algunas escenas para darles un nuevo significado, pero especialmente altera el principio y el final de la historia. Coppola acelera la trama desde el comienzo con las negociaciones de la familia Corleone y el Vaticano sobre la inversión en el consorcio Inmmobiliare, una escena que en la cinta original aparece más adelante. Con respecto al final, el cineasta añade una frase sobre Sicilia y un “Cent’ anni” ["Cien años", una expresión italiana que brinda por la salud y la prosperidad]. Andy García ha resumido para The Hollywood Reporter su impresión sobre el nuevo montaje: “Me siento conmovido con esta nueva edición”.

El actor que dio vida a Vincent Mancini, hijo ilegítimo de Sonny Corleone y sobrino de Michael, fue invitado a una proyección especial junto a Al Pacino y Diane Keaton. García considera que, aunque nunca tuvo problemas con la primera versión, “aquí encontramos el verdadero sentido de lo que Francis quería contar". El actor cubano-estadounidense ha aprovechado la ocasión para decir que nunca entendió las críticas negativas a la cinta original y para reivindicar la actuación de Sofía Coppola, que interpreta a Mary, hija de Michael Corleone. A esta demanda se ha unido Diane Keaton, quien ha dicho que esta nueva versión hará reconsiderar la interpretación de Sofía.

El papel de la hija de Michael Corleone iba a ser interpretado en un principio por Wynona Ryder, pero problemas de calendario hicieron que el director optara finalmente por su propia hija. Asumió las malas críticas que recibió sin problemas. “Mi sueño no era ser actriz, así que no me destruyeron”, dice Sofía en una entrevista con The New York Times en la que también participa su padre, quien se queja de que para atacar la película pusieran el foco sobre su hija. “Mary recibió una bala por Michael y Sofía la recibió por mí”, asegura Coppola. Con respecto a la posibilidad de dirigir ‘El Padrino IV’, el director la lleva descartando desde que el escritor y guionista Mario Puzo falleció en 1999. Sin embargo Paramount, que tiene los derechos para explotar la saga, ha dejado entrever que podría prolongar el relato de la familia Corleone con una cuarta parte “si aparece la historia adecuada”.