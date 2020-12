'El padre', un retrato de la demencia con un Anthony Hopkins que no conocíamos

Desde el 23 de diciembre está en cartelera uno de los grandes estrenos de este año, una película cuyo protagonista suena con fuerza para el Oscar. Se trata de 'El padre', en la que Anthony Hopkins y Olivia Colman interpretan a un padre y a una hija que se enfrentan a los efectos de la demencia. En esta película de Florian Zeller el espectador llega a sentir que está dentro de la cabeza de ese hombre que no entiende bien qué le ocurre. Florian Zeller es el director: es un guionista y director teatral francés que debuta en el largometraje, precisamente con la adaptación cinematográfica de una obra suya, ‘El padre’ [‘The father’]. Con él estuvimos charlando en el Festival de San Sebastián. Lo primero que le preguntamos fue cómo de difícil fue adaptar al cine su propia obra: "Tenía la impresión de que iba a saber más que nadie sobre lo que se podía hacer con el material. Pero no quise filmar una obra de teatro, eso no es muy interesante, quise que la película fuese muy cinematográfica. Está rodada desde dentro del protagonista, de manera que el público pudiera experimentar cómo es la demencia”.

La tercera edad y todas las circunstancias que rodean el final de nuestra vida no son temas demasiado explotados en el cine o en las series. Esto nos decía sobre por qué escogió la demencia para su obra y para la película: "A todos nos afecta este asunto. Todos tenemos un padre, todos tenemos que lidiar con este dilema doloroso. Qué hacer con los padres si les afecta la demencia… Si deben ir o no a una residencia… Te enfrentas a la decisión de si debes abandonar o no a tu propio padre, te conviertes en el padre de tu padre", explicaba el director. También le preguntábamos por Anthony Hopkins, por si fue difícil conseguir que hiciese la película o rodar con él. "Escribí el guión con la cara de Hopkins en la cabeza, por eso el personaje se llama Anthony", explicaba Zeller. "Quería trabajar con él porque es el mejor, y porque también es el mejor para esta película. Todos tenemos la imagen de Anthony Hopkins como alguien que es muy inteligente y que siempre controla la situación. Pensé que sería muy poderoso verle en un mundo en el que la inteligencia ya no importa y en el que comienza a perder el control".