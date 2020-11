Los Gotham Awards, que suelen tener escaso reflejo en los Oscar, apuestan por las directoras

Este jueves, el Independent Feature Project [IFP] anunciaba las nominaciones de los Premios Gotham, la primera estación en la carrera de premios estadounidense. Fue toda una sorpresa encontrarse con que todas las nominadas a mejor película están dirigidas por mujeres. Los galardones, que premian al cine independiente estadounidense, se entregan cada año en Nueva York. Este año el evento será online y se celebrará el 11 de enero de 2021. Las películas premiadas en los Gotham no son muy representativas de cara a los Oscar, pero desde Kinótico hemos querido analizar la relación entre ambas organizaciones y cómo las mujeres destacan en este año tan extraño debido a la pandemia.

En la breve historia de los Premios Gotham, que llevan 30 ediciones, pero que nomina a mejor película solo desde 2004, solo 21 películas nominadas a ese trofeo han resultado, semanas después, nominadas también a los Oscar; y de esas 21, cinco han ganado ambos galardones. De ellas, solo 'En tierra hostil' (2010) estaba dirigida por una mujer, Kathryn Bigelow. Y es que ese dato es muy importante en un año como este, en el que todas las nominadas tienen firma femenina. Desde 2004, tan solo un 6,5% de las películas nominadas por los Oscar han sido dirigidas por mujeres: un total de 8 cintas sobre 123 nominaciones. Los Gotham mejoran un poco, aunque no lo suficiente, esa proporción: en el mismo periodo han nominado a 12 películas dirigidas por mujeres sobre 80 nominaciones. Un 15% que, aún siendo un número bastante bajo, es más del doble que los Oscar.

Tras el anuncio de la IFP se suman cinco películas más a la lista de nominadas y, por tanto, la ganadora también será mujer. Las películas nominadas son: ‘The Assistant’, de Kitty Green; ‘First Cow’, de Kelly Reichardt; ‘Nunca, casi nunca, a veces, siempre’, de Eliza Hittman; ‘Nomadland’, de Chloé Zhao; y ‘Relic’, de Natalie Erika James. Tras su recorrido por los festivales de otoño, la película que más suena para los Oscar es ‘Nomadland’, pero hasta que se celebre la gala de abril -todavía no sabemos como será el formato- hay un largo camino que recorrer. La única que se ha estrenado en España, a día de hoy, es la cinta de Hittman, que fue muy alabada por la crítica en la Berlinale y que, además, se hizo con el Gran Premio del Jurado. Asimismo, 'First Cow' es una de las más esperadas de la sección oficial del Festival de Gijón, que se celebrará online la semana que viene.

Este año, debido a la crisis del coronavirus, se ha abierto un camino hacia los premios para las películas independientes, que son las que no han retrasado su estreno. Y dentro de este panorama desolador, destacan las voces femeninas. No solo se puede ver en las nominaciones de los Gotham, sino también en los festivales -tanto nacionales como internacionales- que se han realizado hasta ahora, en los que un gran número de directoras han resultado premiadas: Eliza Hittman en Berlín, Chloé Zhao en Venecia y Toronto, Pilar Palomero en Málaga, Dea Kulumbegashvili en San Sebastián (y también en Toronto), Lili Horvát en Valladolid… Habrá que esperar al 15 de marzo, fecha de lectura de nominados de los Oscar, para saber si hay cabida para las mujeres cineastas en unos premios que no se caracterizan por dar gran visibilidad a las directoras.