Atresplayer Premium adaptará para España el fenómeno global ‘RuPaul’s Drag Race’

Atresplayer Premium, la plataforma de contenidos de Atresmedia, adaptará en España uno de los programas más exitosos de televisión de los últimos años: ‘Drag Race’, cuyo objetivo será el de buscar a la mejor estrella drag del país. El formato español estará producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios tras haber alcanzado un acuerdo con World of Wonder, productora del programa en Estados Unidos. ‘Drag Race España’ buscará a la mejor 'drag queen' mediante una serie de pruebas como bailes, retos artísticos o actuaciones. La prueba final consistirá en una pasarela en la que las concursantes tendrán que mostrar sus mejores looks mientras que las dos peores participantes tendrán que batirse en un duelo de ‘lip sync’ (actuación con playback) para determinar quién es la expulsada.

Atresmedia ha anunciado que el programa llegará a su plataforma de pago “próximamente”. A falta de una fecha oficial, el programa viene avalado por una trayectoria de numerosos galardones, como 19 premios Emmy y una exitosa proyección internacional, pues el programa ya cuenta con versiones en Canadá, Reino Unido, Australia, Chile, Tailandia y Holanda. El anuncio del desembarco del programa en España por parte de Atresmedia ha generado miles de interacciones en redes sociales en pocas horas. Atresmedia añade a su parrilla uno de los programas de referencia para el colectivo LGTBI, una apuesta que se añade a las exitosas ficciones de ‘Veneno’, ‘Luimelia’ y el documental ‘Ellas’, que cuenta la vida de cinco mujeres transexuales.