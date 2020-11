Abril Zamora: "Me dijo Sophia Loren que con mi talento y mis piernas llegaré donde quiera"

Este viernes, 13 de diciembre, llega a Netflix la película que ha llevado de vuelta al cine a Sophia Loren. Se llama 'La vida por delante', es una nueva adaptación de la novela de Romain Gary y Loren da vida a la mítica Madame Rosa... a las órdenes de su hijo, el director Edoardo Ponti. A su lado, en el reparto, la actriz española Abril Zamora, con la que hemos podido hablar en Kinótico: "Descubrí en el rodaje que Sophia era una persona muy normal y una actriz con una actitud frente al trabajo... casi como si estuviera empezando en el mundo de actuación, así que se me quitó un poco el peso de que estaba trabajando con un mito".

Durante la charla con Zamora, que ya se puede ver en el canal de YouTube de Kinótico, contaba que Loren -la mítica protagonista de 'Una jornada particular' o 'Dos mujeres'- no es propensa a dar consejos, pero que alabó su talento, su amabilidad con el equipo... y también sus "piernas espectaculares, con eso puedes llegar donde quieras". "La pena es que como yo no hablo italiano y tampoco inglés", nos decía la intérprete, "por mucho que ella me susurraba al oído cosas, no la entendía. Aun así la llevaba siempre enganchada al brazo, se apoyaba mucho en mí, pero el problema es que nunca pudimos crear un vínculo muy parlanchín porque no nos entendíamos. Yo primero fingía, hasta que un día me dijo al oído: 'No estás entendiendo nada de lo que te estoy diciendo, ¿verdad?', y yo 'no, Sofía, lo siento'".

El personaje de Abril Zamora es el de una prostituta transexual que forma parte del universo de Madame Rosa, de una casa en la que se cuida de los hijos de otras prostitutas que no pueden encargarse de ellos. "Creo que la transexualidad siempre se ha asociado a cosas muy negativas y es muy alentador leer mensajes de madres y padres de niños trans que me dicen que se sienten bien sabiendo que realmente puedes ser una persona trans y ser normal, feliz, trabajar y estar contenta, tener una pareja...", aseguraba Zamora. "Siempre me gusta llevarlo por bandera, pero no lo hago como algo autoimpuesto, sino porque realmente soy una persona positiva, alegre, pesada, parlanchina y feliz".