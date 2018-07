Vota el mejor audio de la semana de El Transistor

El entrenador español, Ricardo González, comenta en El Transistor las razones por las que ha decidido aceptar una oferta para entrenar en Corea del Norte. Reconoce que se ha sorprendido por la "trascendencia que está teniendo mi nuevo empleo en Corea del Norte" y cuenta que "me han dicho que voy a vivir en un buen hotel en el que no voy a tener restricciones de internet para hablar con la familia". Explica que "el papeleo ha sido muy fácil y en la embajada me han tratado muy bien". Destaca además que Corea del Norte "es un gran potencia asiática de baloncesto" y subraya que su objetivo es "implantar los métodos de entrenamiento europeos".

