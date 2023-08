La rajada del presidente del Sant Andreu: "Las territoriales están compradas. No entiendo el silencio de los clubes"

Manuel Camino, presidente del UE Sant Andreu no se muerde la lengua ante la situación de Luis Rubiales y la Asamblea del viernes. Su club es de los pocos que se han manifestado contra el presidente de la RFEF: "Las territoriales son la guardia pretoriana de Rubiales. Las territoriales están compradas".

"No entiendo el silencio de los clubes y de los futbolistas ante lo que ha pasado. Nosotros hemos denunciado y sabemos que si Rubiales sigue, nos colgarán", admite e insiste: "No entiendo el silencio del fútbol español, ante estos casos Tolerancia Cero".

Espera que su posicionamiento no tenga represalias: "Hay muchas formas de ver las represalias, documentación, arbitrajes. Hay muchas formas de castigar a los clubs. En el fútbol se están descubriendo cosas que se sabían a voces y ahora confío en que el Gobierno tome medidas a sabiendas de lo que hay y espero que en unos días este hombre tenga que dar un paso atrás. Yo me niego a que este hombre me represente en nada"