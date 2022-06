Joselu: "Espero que RDT no salga y hagamos muchos goles juntos"

El delantero Joselu Mato se ha convertido en nuevo futbolista del Espanyol para las próximas tres temporadas. El jugador, de 32 años y procedente del Alavés, donde ha militado en las tres últimas campañas, llega al RCDE Stadium libre tras acabar su contrato. El futbolista reconoce que ha sido "un día muy bonito que va a guardar en la retina".

La pasada temporada se habló mucho de su renovación con el Alavés y llegó un momento que "tuve que cambiar el chip y pensar solo en la permanencia del equipo. La gente en Vitoria me trató súper bien. Fui profesional hasta el último día y al final nuestros caminos se han separado". El verano anterior estuvo cerca de ir al Sevilla, "me sentí engañado. Se me prometieron unas cosas que luego no se cumplieron. Soy muy honesto y eso es lo que me dolió del Alavés. Se me mintió a la cara y lo pasé mal. Era una oportunidad buena para mí pero cambié el chip".

"Tenía claro que quería quedarme en España. Tenía ofertas de varios clubes en España pero lo que me transmitió el Espanyol, con el proyecto, el significado de familia, me hizo engancharme y tener ese hormigueo de cuando tenía 20 años", comenta Joselu que espera que su llegada no suponga la salida de RDT. "Espero que no salga y hagamos muchos goles juntos".