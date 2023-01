Javi Galán: "Con ambientes como el de hoy vamos a conseguir muchas victorias"

El Villarreal, con un gol de Gerard Moreno en el primer tiempo y media docena de paradas de Reina, logró salir vivo de Balaídos frente al Celta, que firmó su mejor partido del curso pese a no pasar del empate, dominador en el segundo tiempo, cuando embotelló a los amarillos en su área. En los locales ha sido titular Javi Galán que señala que "lo hemos intentado hasta el final y no ha podido ser pero con ambientes como el de hoy vamos a conseguir muchas victorias".

"El Villarreal tiene mucha calidad no solo en el once, también en el banquillo. Hemos tenido las ocasiones más claras y ha sido una pena no llevarnos los tres puntos", comenta Galán que se deshace en elogios con los delanteros de cada equipo: "Son distintos. Con el balón se ve. Iago por suerte está con nosotros y Gerard le tenemos que sufrir. Siempre eligen bien, se ve el trato de balón, son dos grandes jugadores".

"Ojalá. Trabajo día a día para que alguna vez me llegue esa oportunidad pero por qué no", finaliza sobre la opción de ir a la Selección.