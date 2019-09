Herrera y Salas empiezan el día con Tower of Power y su canción “You`re So Wonderfull”. Continúan con el artista Jonny Bristol y el tema “Hang on in there baby”. Escuchan la sintonía de Men Without Hats “Pop goes the world”. Continúan amenizando la mañana con The Mavericks y el tema “Bright side of the road”. También celebran el cumpleaños de Randy California, uno de los componentes del grupo Spirit “Got a line on you”. Terminan con Andy Maladian y Jon Bon Jovi, con la versión de “Stand by me”.