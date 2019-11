Las preguntas de Rubén Amón: ¿Qué autoridad tiene Sánchez respecto a la estabilidad económica cuando Bruselas reclama 9.000 millones en ajuste?

1.- Hay que apostar por la estabilidad de la economía, dice Sánchez a los empresarios. ¿Qué mejor manera de conseguir la estabilidad que un Gobierno coartado por el populismo y el soberanismo?

2.- ¿Y qué autoridad tiene Sánchez respecto a la estabilidad económica cuando Bruselas reclama 9.000 millones en ajuste, un plan de viabilidad a las pensiones y unos presupuestos?

3.- ¿Está de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sanchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación? La pregunta no es mía. Se la ha hecho ERC a la militancia para resolver el enigma de la investidura.

4.- ¿Os la traduzco? ERC se esconde en la militancia para subordinar el apoyo a Sánchez a la mesa de partidos y el relator.

5.- ¿No os parece que la sentencia de los ERE le gusta a Sánchez? No es su PSOE, no es su linaje, no es su sistema. Y sí es la generación que pone en entredicho su liderazgo.

6.- ¿Se puede saber a quién votasteis el 10N? Escuchad ayer a Rocío Monasterio en Madrid.

7.- Atención. Ha reaparecido Casado. La barba ya es blanca, cuánto tiempo sin verlo. Y ha reaparecido para apoyar la presencia de Vox en la Mesa del Congreso. Ya sabéis lo que simpatizo con el partido de Abascal ¿Cómo no iba a estar representada en la Mesa la tercera fuerza más votada?