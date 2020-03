El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

¿Cuánto del coronavirus es humo, y cuánto verdad?

Nos tranquilizó, más o menos, el ministro de Sanidad.

Presentaron aquí 'Invisibles' Emma Suárez y Adriana Ozores,

Te vi en la tele anoche con Buenafuente, qué bien, dos primores.

Por los amigos de David hiciste con Chema de peluquero,

Pero a mí no me rapas la calva, no me dejo en Onda Cero.

Generosos fueron los chicos del Colegio Fundación Caldeiro,

Por ellos y la recuperación de David, que vuele el botafumeiro.

Los de Tequila, separados, volverán a estar agrupados.

Contó Mourenza que eso no lo hacen los refugiados,

En la frontera con Grecia lamentablemente atrapados.

Lamentable pareció a muchos Cayetana Álvarez de Toledo,

Pero sospecho que lo que digan, a ella le importa un bledo.