La España que madruga: El discurso del Rey de Nochebuena y la renovación del CGPJ, en portadas

Tras las preguntas de Rubén Amón, Rafa Latorre inicia el repaso a los periódicos. La Razón abre portada con el Rey, ya que se acerca el discurso de Nochebuena y hay quien cree que debe pedir perdón por cómo se dirigió a los españoles el 3 de octubre. Por otro lado, se habla de la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Con Marta García Aller nos vamos a Italia, donde el Gobierno mantiene el toque de queda a las 22h y prohibirá moverse entre municipios en Navidad y Año Nuevo, lo que ha desatado una batalla política por los partidos que lo consideran una afrenta contra los católicos, que no podrán celebrar la Misa de Gallo a medianoche. Matteo Salvini, líder de la Liga, está intentando animar a la rebelión a los curas italianos. La Conferencia Episcopal Italiana, se muestra dispuesta a colaborar y dice que no hay problema en adelantar la liturgia a la tarde. Y ya que estamos en Italia, el libro de Ciencias Políticas más vendido en Amazon allí es un libro con 100 páginas en blanco. Se titula ‘Por qué Salvini merece confianza, respeto y admiración’, cuesta 6,99. Y su autor asegura que tras años de investigación lo ha dejado en blanco porque no ha encontrado nada bueno que decir del político ultraderechista.

Y vamos a San Francisco, donde el Ayuntamiento ha prohibido fumar tabaco en el interior de los apartamentos, pero sí se podrán fumar porros. Según cuenta el San Francisco Chronicle, aunque el ayuntamiento quería inicialmente prohibir también fumar marihuana en casa, autoriza la excepción porque los fumadores de cannabis tienen prohibido hacerlo en lugares públicos y su casa es el único lugar para hacerlo legalmente

Con Carlos Rodríguez Braun leemos la prensa económica. Expansión: BCE avisa a BBVA del riesgo de crecer en Turquía y México. Orange, Telefónica y MásMóvil preparan el 5G de la fibra móvil. Repsol planea una salida a Bolsa récord de sus renovables. La Generalitat registra Banc Públic de Catalunya. Ayuso exige a Montero que pare el ataque a Madrid.

Félix José Casillas repasa la prensa deportiva con todas las novedades de la Liga.