repaso a la prensa

Tras las siete preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa la prensa protagonizada, entre otras cosas por los aranceles de Estados Unidos y se compromete a no destacar las declaraciones de Pedro Sánchez en ningún medio a no ser que dé una noticia. Con Marta García Aller recorremos El Mundo que no duerme y Carlos Rodríguez Braun y Félix José CAsillas repasan la prensa económica y deportiva respectivamente.