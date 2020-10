Ángeles Caballero reconoce en Más de uno que no le gusta Halloween, pero entiende que para los niños está bien. "Es una fiesta que me resulta rara, no me gusta y disfrazarse está totalmente sobrevalorado".

También se pregunta "¿qué es eso de truco o trato? y por qué "viene un niño con la cara pintada a dar el coñazo".

Por otro lado, trae una sugerencia de disfraces para Begoña Gómez de la Fuente y Carlos Alsina, como la calabaza cabezona.