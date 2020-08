Candela Peña: "Tuve que tomar las riendas de mi vida para poder interpretar al personaje"

La actriz ha explicado que esta película, 'La boda de rosa', ha venido en un momento muy importante de su vida "yo no podía interpretar a Rosa si no me comprometía a tomar las riendas de mi vida", confiesa que Rosa es un personaje muy complejo ya que tiene mucha composición en él.

También dice que ha rechazado más papeles de los que ha aceptado hasta que nació su hija y falleció su padre. "Es entonces cuando mi amiga Isabel Coixet me dijo: es mejor hacer una mala película que no hacer películas. En ese momento tuve que hacer hacer y hacer, y he tenido la suerte de lo que me ha venido ha sido una fantasía".

Nos confiesa que ahora para desconectar va a escribir un guión que se llama 'Graciosa' para Pilar Castro. "Quiero hacer y a hacer, porque el que no produce se acaba produciendo, ahora solo quiero trabajar".

El Festival de Málaga arranca hoy con su vigesimotercera edición marcada por la pandemia, lo que han tenido que adaptarse y tomar las medidas de seguridad oportunas, este año no habrá alfombra roja. Será la cineasta Iciar Bollain con su película 'La boda de Rosa' quien inaugure el certamen.