Canciones con historia: 'I shot the Sheriff' realmente habla de los anticonceptivos

Sara Iturbide nos traslada hasta Jamaica, por lo que no podemos hablar de otro que no sea Bob Marley. Hoy escuchamos su sencillo 'I shot the Sheriff', ('Yo disparé al sheriff'), del álbum 'The Wailers Burnin' que salió en 1973.

Esta canción cuenta la historia de un hombre que dispara a un sheriff en defensa propia, pero es acusado injustamente de matar a su ayudante. Con el tiempo esta canción se convirtió en un himno contra la injusticia, la corrupción y los abusos de poder.

Se pueden encontrar muchas interpretaciones de esta canción. Sin embargo, Esther Anderson, una ex novia de Marley, contaba que ella le había ayudado a escribir el tema, y que trata sobre los anticonceptivos. El cantante quería tener un bebé, y cuando se enteró de que el médico le había recetado las pastillas anticonceptivas se enfadó. Pensaba que su amor era tan fuerte que estaba mal matar sus semillas.

De ahí la frase de la canción que dice: "Cada vez que planto una semilla la mata antes de que crezca", y el Sheriff Brown del que se habla en la canción sería, en realidad , el médico que se las recetó.