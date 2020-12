Canciones con historia: ¿Cuál fue el origen de la mítica canción 'My way', de Frank Sinatra?

Vamos a comenzar el día con esta canción de 1967, cantada por Claude François y que se llama 'Comme D’habitude'.

Este tema habla de un hombre que vive el final de su matrimonio. Pero no podemos dejar pasar por alto que esta melodía nos es muy familiar, ya que es la misma música de 'My Way', cantada por Frank Sinatra.

Fue el cantante Paul Anka quien descubrió la canción francesa, compró sus derechos y decidió reescribir la letra cuando Sinatra le anunció que iba a publicar su último álbum.

Quería algo especial para él antes de que se retirase y tras una larga noche de composición, la letra pasó a hablar de un hombre que echa la vista atrás con cariño, viendo que ha vivido su vida como él quería.