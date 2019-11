Vidas de otros: Carlos Alsina y la actriz misteriosa

Ángel Antonio Herrera está muy agradecido a Carlos Alsina , y ha aprovechado que ha ganado el Ondas , para piropearle. " Eres un gran profesional y un tío cojonudo, y quiero que todo el mundo lo sepa . Yo no cargo tintas porque sí para piropear a nadie", ha dicho Herrera, que ha dedicado su espacio a hablar del presentador de Más de uno. También nos propone Herrera que adivinemos quién es la actriz de la que hablará en su sección la próxima semana.

Ángel Antonio Herrera está pensando en dedicarle un programa de su sección a Carlos Alsina, pero no quiere jugarse el sueldo.

El personaje de la sección de hoy... no es Carlos Alsina. Es alguien que pudo trabajar con Almodóvar en una película, pero no lo hizo porque tenía trabajo con Adolfo Marsillach. Su madre era maestra. Pudo haber sido la famosa farmacéutica de Farmacia de Guardia de Antonio Mercero. Sigue en activo, y siempre dice que se retira pero no se retira. Siempre sale en las listas de los españoles más queridos y tiene un vínculo con Valladolid...

¿Quién será el personaje misterioso de Ángel Antonio Herrero?