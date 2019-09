En Un Mundo Feliz hablamos con Eva Belmonte, la autora del libro "Españopoly". Nos cuenta qué es lo que pretende reflejar en el mismo, que no es otra cosa que intentar hacer ver a la población cómo el poder y el dinero de los ciudadanos se reparte entre unos pocos."Se creen que las cosas son suyas no es así". Hablamos sobre algunas obras que se han creado en España y no se han llegado a utilizar o como aeropuertos o estaciones de AVE.