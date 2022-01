A partir del sábado los test de antígenos no valdrán más de 3 euros. Lo ha celebrado la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Los farmacéuticos aceptan disciplinada y generosamente la medida, pero muchos van a perder dinero porque los han adquirido a un precio superior.

¿Es esta la situación ideal? Hay quién piensa que no. Desde Facua, Rubén Sánchez, el portavoz considera que el precio sigue siendo "desproporcionado" porque es lo mismo que pagábamos antes de la sexta ola.

Mañueco se suma a Madrid para buscar amparo judicial contra la decisión del Gobierno de liberal de liberar nueve millones de euros de los Fondos Europeos a comunidades más afines en el Gobierno como País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana o Extremadura. Nadia Calviño asegura que es el momento de remar en la misma dirección y lamenta que la oposición se haya instalado en el no, sobre todo porque por ejemplo, Madrid ya tiene asignado 1300 millones de euros.

La reforma laboral es uno de los pasaportes para recibir esos fondos. Tiene que ser convalidada por el Parlamento. Vamos a ver quién rema. El Partido Popular está claro que no. Pablo Casado ha dejado claro que no cuenten con ellos porque no les han llamado. Veamos entonces si reman los costaleros parlamentarios. Esquerra sabe que sus 13 votos son imprescindibles. Rufián ha dejado claro en Más de Uno que nadie del Gobierno ha hablado con ellos, solo les han presionado. Tampoco parece que vaya a remar Esquerra. El Gobierno no debe olvidar que los que tienen que remar son los que han subido al barco y de momento, están de brazos caídos.

Y lo del bulo de Garzón. El ministro de Consumo ha explicado cuál era el bulo. Lo ha dejado claro. "Es una traducción errónea no se refería a que la carne que exporta era mala sino que era de peor calidad"