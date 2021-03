El Norte de Lucas: "Iglesias se erige en SuperPablo para detener a la extrema derecha"

Juan Ramón Lucas lo tiene claro: "El día trae la conmoción nuestra de cada semana". Explica el conductor de La Brújula que Iglesias se ha postulado hoy como candidato de su partido para presidir la Comunidad de Madrid porque "no le gustan los devaneos del jefe Sánchez con Ciudadanos" y porque se ha "erigido en SuperPablo para detener a la extrema derecha". Recuerda Lucas, que hasta su excompañera Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, se lo ha afeado como "inmadurez".

El periodista llama la atención sobre el adjetivo con el que se ha referido el recién dimitido vicepresidente a la derecha: "criminal". "Ha dicho derecha criminal... llama criminal a un adversario político. A los criminales se les persigue o encarcela, ¿a los adversarios también?", se pregunta Lucas, que también considera que "adjetiva así alguien cuyo partido tilda las discrepancias de criminalización". "Una licencia de su superioridad moral", apostilla Lucas.

La designación de Yolanda Díaz

"Me sorprende la designación por su tino y porque Díaz se ha alineado más con las posturas del PSOE. Eso sí, ha sido él quien la ha señalado con su dedo de conducator. A Sánchez no le ha debido sentar bien la imposición, pero no creo que tenga problema con Díaz, no sé con Ione Belarra (a quien Iglesias también ha 'designado' como ministra de Asuntos Sociales).