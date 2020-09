El Norte de Lucas: "Los más pobres e ignorantes de Europa por la pandemia"

Se pregunta si hay respuesta a la realidad de la pandemia en la clase política... "pues la verdad es que NO porque no hay un principio de búsqueda del bien común". Lamenta que Sánchez no busca apoyos de Estado y al otro lado tiene a Pablo Casado, al que tampoco se le ve con muchas ganas de lograrlo.

Y medio de las discusiones, siguen las broncas en el Gobierno, al menos las que Pablo Iglesias ha reconocido que han tenido él y Pedro Sánchez. Eso sí, "desde el respeto".

También, habla de los problemas judiciales que vuelven a enfrentar al Partido Popular y el desmarque al respecto que ha hecho su presidente, Pablo Casado.

