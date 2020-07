El Norte de Lucas: "Cataluña sigue sumando positivos de Covid-19 y confusión"

"Hay que estar de acuerdo con el Gobierno catalán, en que la situación exige contundencia y determinación. También exigía haber previsto algo, pero para eso ya es tarde. Y es comprensible que el gobierno central apoye el decreto que limita las libertades de la ciudadanía aunque sea como medida desesperada", así ha arrancado Juan Ramón Lucas La Brújula.

"Pero la acción de la Generalitat y las que posteriormente pueda adoptar cada Comunidad Autónoma, se basan en algo que existe desde 1986, que es la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud pública, que permite a las autoridades locales adoptar las necesarias para detener una epidemia. Hace más de dos meses, el PP propuso una desescalada jurídica basada, entre otros, en ese texto legal, como alternativa al estado de alarma. Se le ignoró.

El que ahora sea el fundamento de la acción puede suponer una pobre victoria política para los populares, pero se me antoja que tiene un valor indicativo más que preocupante. Revela que seguimos en la incoherencia -ayer no valía, hoy es básico- la falta de criterio -no se trabajó seriamente en un armazón legal alternativo a la alarma y se tenía de dónde partir- y una general exhibición de improvisación".