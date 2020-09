El Norte de Lucas: "La búsqueda torpe del apoyo a cualquier precio"

Juan Ramón Lucas habla de los datos del coronavirus en España: "La cifra es de 10.650 casos de España. Nos estabilizamos en la línea descendente mientras resuena el lamento de la Europa herida".

Además, hay espacio para la ausencia del rey Felipe en Barcelona, así como para la estrategia "torpe" del Gobierno: "Es tan torpe la estrategia, que escandaliza. Que, de hecho, le confieso que a veces pienso que estamos equivocados y que tiene que haber otra razón para tanto incienso: los indultos, la rebaja de la sedición, el veto al Rey...

Lo de los presos de Bildu, el pésame al que se suicidó... Que todo esto es más que la búsqueda torpe del apoyo a cualquier precio. Pero, ¿sabe? No he encontrado aún otro motivo más, no sé, virtuoso o edificante. ¿Usted?".